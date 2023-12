Sabatini su Zhang: «Ancora economicamente potente, ma il problema è un altro» Le parole del direttore sportivo

Intervistato da Radio Sportiva, Walter Sabatini, ha parlato di Inter e della situazione economica della società:

«Il campionato ha tante facce, difficile fare un pronostico e tagliare altre 3-4 squadre oltre Inter e Juventus. Le squadre hanno qualità, sono strutturate, è una situazione transitoria quella del Napoli o del Milan. I rossoneri sono nuovi, devono trovare un percorso virtuoso. Società Inter? Marotta e Ausilio attraverso il trading stanno risolvendo qualche problema. Io ho avuto un ruolo diverso, a quell’epoca il calcio in Cina veniva visto investimento virtuoso. Il problema reale non è la solvibilità di Zhang, ancora potente, ma il fatto che il governo non consideri più l’investimento sul calcio un investimento congruo».

L’articolo Sabatini su Zhang: «Ancora economicamente potente, ma il problema è un altro» proviene da Inter News 24.

