Sarri pensa già all’Inter: tre recuperi fondamentali in casa Lazio, avversaria dei nerazzurri tra 10 giorni in campionato

Dopo Udinese in campionato e Sociedad in Champions, l‘Inter dovrà pensare alla sfida delicatissima di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma il 17 dicembre.

Buone notizie da Formello per il tecnico toscano, che per il match con i nerazzurri potrà contare su tre uomini chiave: Zaccagni, già titolare contro il Verona, Casale, probabilmente in panchina contro gli Scaligeri, mentre Luis Alberto salterà soltanto la sfida di Champions con l’Atletico per tornare contro la squadra di Inzaghi.

L’articolo Sarri pensa già all’Inter: tre recuperi fondamentali in casa Lazio proviene da Inter News 24.

