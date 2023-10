Giancarlo Padovan ha detto la sua sull’imminente confronto nella 10^ di Serie A tra Inter e Roma, con un focus su Lukaku

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan parla così del match tra Inter e Roma, in programma domenica 29 ottobre, e su Lukaku.

LUKAKU- «Lukaku ha la capacità di farsi trovare da tutti, in area ma anche fuori. Lo cercano sempre ma non si fa trovare solo in zona gol. In Europa League ha sempre segnato, è un giocatore straordinario e chi, torno su un rimpianto, come Allegri lo aveva indicato come nuovo centravanti non aveva sbagliato, senza togliere nulla a Vlahovic che il suo lo fa sempre. Ma Lukaku è una sentenza e una certezza, ne hanno bisogno l’allenatore e i suoi compagni»

THURAM E LAUTARO- «Ha fatto più di quanto mi aspettassi, ha segnato non poco per uno come lui che non è una prima punta, ha fatto anche 5 assist. Nuovo Lukaku forse no ma fossi un tifoso interista mi consolerei per un Thuram che ho più che un Lukaku che non ho più. 50mila fischietti per fischiarlo dall’inizio alla fine mi sembrano troppi fischietti ed eccessiva la reazione»

L’articolo Padovan su Inter-Roma: «Fischietti a Lukaku? Reazione eccessiva» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG