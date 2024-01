Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato la sfida di questa sera tra Milan e Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Milan-Roma:

PAROLE – «Quella di questa sera è la gara dell’orgoglio. Il Milan ha una buona classifica ma è più criticato della Roma. Era in Champions e non c’è più, era in Coppa Italia ed è uscito. Lo scorso anno è arrivato quinto sul campo. Quello che rischia di più è Mourinho. Indiscrezioni dicono che se la Roma perdesse, i Friedkin potrebbero esonerare il tecnico».

