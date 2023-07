Padovan svela: «Sono contento per Salvai, si merita una soddisfazione». Il pensiero del giornalista per la giocatrice della Juventus Women

Padovan a Sky Sport ha dedicato un messaggio a Salvai che fa parte della spedizione dell’Italia Femminile per il Mondiale. Queste le parole del giornalista per la giocatrice della Juventus Women.

PADOVAN – «Finalmente ritorna nell’Italia la giocatrice più sfortunata tra le azzurre, Salvai, che ha saltato per due rotture del legamento il Mondiale e l’Europeo. C’è e sono contento per lei. Ha sofferto come tutte le infortunate, ha lavorato molto e ora si merita una soddisfazione».

