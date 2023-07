Il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso a Radio Sportiva sui movimenti in attacco dell’Inter: le dichiarazioni

Padovan è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, dove si è espresso sul tema attaccanti in casa Inter, da Thuram a Lukaku:

«Thuram è un buon attaccante, lo volevano in tanti e l’Inter è stata brava ad accaparrarselo. Il suo contratto è molto pesante e lui li ripagherà, sono certo di questo. Se ne parla poco perché si parla tanto di Lukaku. Ma ricordo che l’Inter ha perso tanto con la cessione di Dzeko. Thuram deve fare il Dzeko della situazione, sempre che Lukaku rimanga, altrimenti ci vuole anche un altro attaccante. La situazione per il belga non è semplice a giudicare anche dalle recenti dichiarazioni di Pochettino».

