L’ex calciatore Antonio Paganin ha commentato la recente eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano dell’Atletico

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin analizza il match di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, provando a spiegare l’eliminazione dei nerazzurri.

SCONFITTA DELL’INTER – «C’è l’élite del calcio europeo ora ai quarti, ma nessuna italiana. Inzaghi ha ammesso che ha incontrato una squadra forte, e quando la incontri puoi uscire. Per cui devi accettare l’eliminazione. Cosa è mancato? All’andata dovevano capitalizzare di più, avevano dimostrato di avere qualcosa in più. Quando vai a Madrid puoi pagare l’impatto con un ambiente del genere e sai che l’Atletico lì si trasforma. Può succedere»

CONSIGLIO A INZAGHI – «E’ difficile fare un appunto su una partita come quella di ieri sera. Lo scorso anno una partita simile l’ha fatta il City rischiando a Madrid. E’ molto difficile andrà là e fare la partita. Se si vuole fare un appunto, serviva un pizzico di coraggio in più, ma è facile parlare dall’esterno e poi è stato bravo anche l’avversario. Per me non è stata presuntuosa l’Inter, serviva un po’ di cinismo perché le occasioni le hai avute. Diamo però i meriti agli avversari»

INZAGHI SOPRAVVALUTATO? – «No, il campionato è lo specchio della forza di una squadra. Come è stato criticato lo scorso anno, quest’anno non si può dire nulla per il percorso fatto»

