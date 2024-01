L’ex difensore dell’Inter, Antonio Paganin, è tornato a parlare del tanto discusso contatto tra Bastoni e Duda contro il Verona

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Paganin torna a parlare del contatto tra Bastoni e Duda in Inter Verona, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni.

LE PAROLE – «Capisco il non fischio, per il semplice motivo che c’è stato di sicuro uno screzio e ti vai un po’ a toccare e lì è stato più palese ma non da gomitata in faccia».

