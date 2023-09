Antonio Paganin ha detto la sua sull’Inter dopo i nuovi innesti del mercato: le parole dell’ex calciatore sui nerazzurri

Sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Paganin si sintonizza sull’Inter, elogiando la squadra per lo spirito e la determinazione dimostrati sul campo.

LE PAROLE- «Sembra che tutto funzioni bene e che i mesi del periodo estivo non siano passati. Sembra che l’Inter, che ha finito la stagione scorsa con dei numeri incredibili, non abbia mai staccato la spina. È una nota positiva perché ricordiamoci che l’anno scorso ha fatto molta fatica all’inizio della stagione. I numeri e il gioco parlano di una squadra che gioca a memoria.

I nuovi si sono integrati benissimo con quella che è l’idea calcistica di Simone Inzaghi, che aveva bisogno di confermare quanto di buono fatto. Se c’era qualcosa che gli si imputava era la continuità in campionato. In questo momento le prime partite dicono che l’Inter, vicino al Milan, è la squadra più in forma. Mi sembra che l’uscita di alcuni big e la critica che diceva che questo avrebbe tolto personalità alla squadra sta venendo smentita»

L’articolo Paganin elogia l’Inter: «Sembra che tutto funzioni alla grande, i nuovi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG