L’ex difensore Massimo Paganin ha espresso il suo parere sulla corsa Scudetto e sull’ipotetico scambio Lukaku-Vlahovic.

Massimo Paganin loda il mercato dell’Inter ai microfoni di TMW Radio. “L’Inter ha fatto ottime cose, prendendo Thuram e Frattesi, ha cambiato poco, ha aggiunto l’esperienza di Cuadrado ed è tra le favorite col Napoli, che però preoccupa per certi dubbi come Osimhen. Non sarà semplice riuscire a ripetersi. Chi ha fatto più fatica è la Lazio, che ha perso Milinkovic. Ora dovrà ricostruire qualcosa e vedremo cosa faranno fino a fine mercato“.

Marcus Thuram

“Lukaku-Vlahovic? Dal punto di vista tecnico è un vantaggio per la Juve perché avrebbe un giocatore che sa lavorare bene spalle alla porta, cosa che non sa fare Vlahovic in questo momento. La Juventus per natura è una squadra che deve appoggiarsi sulla prima punta e Lukaku sarebbe la scelta ideale. Sarebbe quindi uno scambio vantaggioso e poi non avrebbe bisogno di ambientamento in Italia. Credo che ora sia solo una questione economica da definire. La Juve con Lukaku farebbe un passo in avanti e andrebbe a migliorare la qualità del gioco della Juventus”.

