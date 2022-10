A TMW Radio, Antonio Paganin comincia a far nomi per il successore di Allegri alla Juventus, tra cui Tuchel.

Ecco le parole di Antonio Paganin che a TMW Radio parla della Juventus, ma soprattutto del futuro allenatore: “Il rischio è svalutare il parco giocatori. Tuchel è il più interessante, ma per il suo tipo di calcio ne rimarrebbero pochi di quelli in rosa ora. Bisogna vedere bene chi è più compatibile con questo parco giocatori, non serve solo avere un grande nome. Capisco la volontà, ma poi devi fare i conti anche con le disponibilità. Un allenatore di livello non viene se non gli metti a disposizione un certo materiale.“

Aghemo a Sky Sport da la sua opinione: “Quel tipo di vecchia guardia e zoccolo duro, di leader e carisma non c’è più come una volta. La squadra si sta ridefinendo, è in transizione. Il ciclo è finito e per ricominciare si deve rigenerare la squadra. La fragilità fa parte della Juve di quest’anno, anche Chiellini lo ha sottolineato.“

