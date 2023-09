L’allenatore Antonio Paganin ha dichiarato come le cose alla squadra di Inzaghi stiano andando forse meglio del previsto.

Antonio Paganin ha espresso il suo parere a TMW Radio sull’ottimo avvio di stagione dell’Inter. “Sembra che tutto funzioni bene. L’Inter non ha mai staccato la spina dopo la finale di Champions conquistata. I numeri ed il gioco parlano di una squadra che ha un sistema che funziona a memoria. I nuovi si sono inseriti in maniera perfetta nel nuovo gioco di Inzaghi. L’impressione che ho io è che l’uscita di alcuni big non ha fatto perdere personalità, come si pensava, ma anzi”.

Davide Frattesi

“Lautaro, Calhanoglu ed altri si sono presi l’Inter sulle spalle. Si è creata una macchina perfetta. La Fiorentina, che era anche stanca per la coppa, era da battere ed i nerazzurri non hanno lasciato il dubbio nemmeno un secondo. Klassen? In una squadra di qualità un altro calciatore di qualità non è mai in più. Il centrocampo è il reparto più forte di questa squadra ed è stato integrato con altre soluzioni. Si è vista nel pre campionato l’importanza di Frattesi. È un calciatore che ti da dinamicità e che si inserisce molto bene. È un investimento che può tornare utile anche per il futuro e ricordiamoci che l’Inter avrà tre competizioni”.

