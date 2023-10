Paolo Paganini anticipa i colpi del prossimo calciomercato Juve di gennaio: il giornalista ne ha parlato così

Paolo Paganini, sul suo profilo X, ha così parlato del calciomercato Juve dopo la festa per i 100 anni degli Agnelli.

I 100 anni degli #Agnelli #Juventus non sono stati un atto simbolico ma, da quello che so, sono un segnale di rilancio in grande stile a cominciare dal mercato invernale (#Berardi #Diarra)sino a giugno dove è già stato pianificato l’acquisto di un top player — Paolo Paganini (@PaPaganini) October 11, 2023

IL COMMENTO – «I 100 anni degli #Agnelli #Juventus non sono stati un atto simbolico ma, da quello che so, sono un segnale di rilancio in grande stile a cominciare dal mercato invernale (#Berardi #Diarra) sino a giugno dove è già stato pianificato l’acquisto di un top player».

