Paolo Paganini, via Twitter, mette nel mirino il presidente della Uefa Aleksander Ceferin:

Le sue parole: «Ha sempre un occhio di riguardo quando parla del calcio italiano. Regole, fair play, giustizia. Tutto preciso. Ma vale lo stesso discorso anche per gli arabi? Ah no non dipendono dall’Uefa che sbadato poi i nobel si innervosiscono!».

