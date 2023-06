Paganini: «Rinnovo Rabiot? Ha già incontrato Allegri e…». Rivelazione dell’esperto di mercato in esclusiva

Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del noto giornalista Rai su Rabiot.

RINNOVO RABIOT – «Rabiot ha avuto un incontro a Montecarlo con Allegri di recente. È molto contento e anche orgoglioso del fatto che Allegri lo stimi molto, anche perché sa che è stato il tecnico che più lo ha valorizzato. È anche vero che bisogna fare i conti con le richieste e le trattative che sta portando avanti sua madre Veronique. In questi giorni e in queste ore sta parlando soprattutto con il Manchester United. La Juventus sta cercando in tutti i modi di chiudere il rinnovo del contratto che sarebbe di un anno. La volontà del giocatore è quella di rimanere alla Juventus con Allegri».

