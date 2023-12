Paganini sgancia la “bomba”: «Vlahovic, ipotesi prestito al PSG». La rivelazione del giornalista Rai

Su TvPlay, Paolo Paganini ha parlato così del futuro di Vlahovic in casa Juve.

PAGANINI – «Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto ed obbligo di riscatto, soprattutto per quanto riguarda il PSG. Il club francese, infatti, sembra essere quello più interessato, anche se è un’operazione difficile da costruire. Ad oggi, diciamo, Vlahovic è ancora stabile a Torino. La Juve è molto impegnata in entrata per il centrocampo».

