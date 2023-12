Paganini svela: «Missione inglese per Giuntoli. Il possibile scambio con l’Arsenal». L’indiscrezione di mercato in casa Juve

Paolo Paganini, su Twitter, ha parlato così del mercato dei bianconeri.

PAGANINI – «Missione inglese per Giuntoli. Il profilo che interessa la Juventus per ingaggio, caratteristiche tecniche (regista) è Charlie Patino dell’Arsenal. Con Kean a Londra. Lo avevamo anticipato a Calcio Totale. Non è tramontata la pista Kroos ma per giugno».

The post Paganini svela: «Missione inglese per Giuntoli. Il possibile scambio con l’Arsenal» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG