Su Twitter, Paolo Paganini si è espresso così dopo le nuove motivazioni sul caso Juve.

PAGANINI – «Mancano 4 giornate alla fine del campionato e stasera sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia sull’inchiesta plusvalenze della Juventus oggi seconda in classifica. Togli, restituisci, no rinvii e tutto in corso. Roba di livello».

