I voti ai protagonisti del match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Bologna Sassuolo

Le pagelle dei protagonisti del match tra Bologna e Sassuolo, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Dionisi gli dà fiducia e Volpato lo ripaga con un gran gol che vale la vittoria del Sassuolo. Ottima risposta del giovane ex Roma, come lui anche Thorstvedt è stato protagonista di una grande partita. Il suo gol nasce dall’errore di Skorupski, ma la sua pressione è decisiva. Oltre al gol, un gioco sempre a disposizione della squadra. Nel Bologna brilla invece Zirkzee che ancora una volta, si rende protagonista di una ottima prestazione: crea occasioni per se e i compagni, segna (ma per la Lega è autogol di Viti), dà il via all’azione del pareggio di Fabbian e serve a Ferguson il pallone del 3-2.

FLOP: l’errore di Skorupski sul gol dell’1-0 è da matita rossa: il Sassuolo fa un ottimo pressing, vero, ma in quella circostanza il portiere polacco ha voluto forzare una giocata scomoda, sbagliando anche ampiamente il passaggio per Freuler, che diventa un assist per il gol neroverde. Anche nel secondo tempo sembra faticare a rimanere lucido sulla pressione avversaria, prendendosi un rischio di troppo su Laurientée.

