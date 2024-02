Le parole di Luka Jovic, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Frosinone in rimonta

Luka Jovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

«Sono felice prima per la vittoria e poi per me. Stiamo lavorando duramente tutti i giorni, sono felice di aiutare la squadra come stasera. Dobbiamo continuare così».

