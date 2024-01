I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia: pagelle Fiorentina Milan Primavera

Raveyre 5 – Errore da matita rossa a inizio ripresa: con il suo passaggio corto mette in difficoltà Stalmach e regala palla alla Fiorentina che ringrazia a fa 3-2.

Scotti 5 – Scuderi è un avversario scomodo, nel primo tempo gode di ampie libertà sulla sua fascia come in occasione del cross per il pareggio della Viola.

Parmiggiani 5 – Traballa la linea arretrata del Milan sotto gli attacchi avversari, che ribaltano la situazione dopo un inizio a freno a mano tirato. Dall’84’ Paloschi SV.

Nsiala 5 – Si perde completamente Caprini (alle sue spalle) sulla rete del 2-2 della Fiorentina.

Bakoune 5 – Marcatura sbagliata su Caprini in occasione del primo gol da calcio d’angolo.

Eletu 5.5 – Passo indietro rispetto all’ottima prestazione di campionato contro il Frosinone. Si vede poco in regia, anche da palla inattiva è meno incisivo del solito. Dall’80’ Sala SV.

Malaspina 6 – Regge lui il centrocampo, cercando di mettere ordine con le sue giocate ma non sempre trova il guizzo giusto per imbastire azioni pericolose.

Cuenca 7 – Il suo repertorio lo mette ancora una volta in mostra con una serpentina di infinita classe che vale il momentaneo 2-0. Dall’80’ Liberali SV.

Stalmach 5.5 – Pimpante tra le linee nei primi 45′, dove rifinisce bene i compagni e con personalità calcia diverse volte verso la porta viola. Pesa, però, il pallone perso al limite dell’area sul 3-2 della Fiorentina. Dal 62′ Bonomi 6 – Dà respiro alla manovra offensiva, cercando anche il tiro in porta.

Sia 5.5 – Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso in zona offensiva. Qualche buon dialogo con i compagni ma poco altro.

Simmelhack 7 – Glaciale dal dischetto, conclusione centrale ma portiere spiazzato. Ma non è solo il gol: fondamentale nel tenere alta la squadra, tra sponde e movimenti in profondità. Dal 62′ Camarda 5.5 – Non riesce a graffiare, poche chances per incidere.

All. Abate 5 – Inizio arrembante, poi la squadra si sgretola quando la Fiorentina torna in partita. Errori non da Milan.

