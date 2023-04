La Gazzetta dello Sport stila le pagelle dell’Inter nella gara casalinga persa contro il Monza: malissimo Correa e Inzaghi

Soltanto poche sufficienze sulle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la brutta prova dell’Inter contro il Monza:

PAGELLE– Sufficienti De Vrij, Mkhitaryan, Acerbi (giudicato il migliore), Lautaro (sorprende considerando i due gol falliti), Onana e Brozovic. Le insufficienze partono coi 5,5 di Darmian, Dzeko, Barella e Calhanoglu; 5 per Bastoni, Dumfries, Asllani, Gosens e Lukaku. Pesantissimi i 4,5 a Correa (il peggiore in campo) e il 4 a Inzaghi: “L’undicesima sconfitta in campionato vale un ritornello per nulla simpatico. In una partita così bloccata, i primi cambi al minuto 71 sono una condanna

L’articolo Pagelle GdS di Inter-Monza: Correa il peggiore proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG