Paolo De Paola ha detto la sua riguardo il percorso dell’Inter alla luce della recente sconfitta col Monza

Paolo De Paola analizza il momento dell’Inter, redice da una mirabolante vittoria col Benfica e, contemporaneamente, una sonora sconfitta in campionato col Monza:

INTER- «L’opera di ricucitura silente di Marotta è stata superlativa. Ha ricostruito rapporti nello spogliatoio, smussato spigolosità e ripristinato un ambiente favorevole a un tecnico sull’orlo del precipizio. Il capolavoro contro il Benfica porta, principalmente, la sua firma. Inzaghi (ennesimo ko in casa contro il Monza) ha poco da rimuginare sulle critiche e molto da farsi perdonare in campionato. La sua permanenza è legata a questo miracoloso percorso in Champions e a una carta di riserva chiamata coppa Italia. È tutto ancora aperto, con Conte in attesa e il forte brusio attorno al cambio di proprietà con la new entry Radrizzani che intanto fa girare il suo nome».

L’articolo De Paola: «Col Benfica un capolavoro di Marotta. Inzaghi? Miracolo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG