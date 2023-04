Luigi Garlando sulle colonne della Gazzetta dello Sport s’interroga sul rendimento disastroso dell’Inter in campionato

Molti i dubbi di Luigi Garlando sull’Inter, alla luce della recente e dolorosissima sconfitta casalinga contro il Monza:

INTER- Stanchezza, turnover e pensiero altrove: gli alibi non mancano, gli avversari ne approfittano, ma la classifica non aspetta e s’ingarbuglia in vista di una volata ad altissimo coefficiente di emozioni. L’inter oggi lotterebbe per la retrocessione: nelle ultime cinque giornate ha conquistato un punto. Com’è possibile che sia la stessa squadra che ha dato una lezione di gestione tattica e caratteriale al Benfica non è dato sapere.

L'articolo Garlando: «L'Inter ha un ritmo da retrocessione» proviene da Inter News 24.

