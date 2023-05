Le pagelle dei protagonisti di Hellas Verona-Inter, match valido per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A: TOP e FLOP della partita

Hellas Verona ed Inter sono in campo al Bentegodi per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A: queste le pagelle dei protagonisti.

TOP nel primo tempo: Calhanoglu

FLOP nel primo tempo: Dumfries

Nerazzurri in vantaggio all’intervallo per 3 reti a 0. Prima l’autogol di Gaich, poi i gol in rapida successione di Calhanoglu e Dzeko.

TOP a fine partita: Dzeko, Lautaro

FLOP a fine partita: //

Arrivano altri tre gol nella ripresa. Cucchiaio di Lautaro, diagonale preciso per la doppietta di Dzeko. Nel recupero arriva la doppietta anche per Lautaro.

Pagelle Inter:

Handanovic 7; D’Ambrosio 6+ (Darmian 6+), de Vrij 6.5, Acerbi 7-; Dumfries 6 (Zanotti 6+), Mkhitaryan 7 (Gagliardini 6+), Brozovic 7.5 (Asllani 6), Calhanoglu 7.5, Dimarco 6.5 (Bellanova 6); Lautaro 8, Dzeko 8.

