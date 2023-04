Le pagelle dei protagonisti di Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League: top e flop della partita

Inter e Benfica in campo per giocarsi l’approdo alle semifinali di Champions League. La gara d’andata la vinsero i nerazzurri per 0 a 2.

TOP nel primo tempo: Barella

FLOP nel primo tempo: Darmian

Vantaggio nerazzurro con un supergol di Barella sotto l’incrocio. Pareggio dei portoghesi con Aursnes sul finale di primo tempo.

TOP a fine partita: Barella, Lautaro

FLOP a fine partita: //

Trionfa l’Inter e vola in semifinale! Punteggio finale di 3 a 3.

Pagelle Inter:

Onana 6; Darmian 6-, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (D’Ambrosio s.v.); Dumfries 6, Barella 8 (Calhanoglu 6), Brozovic (C) 7, Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7.5 (Gosens 6); Dzeko 6+ (Lukaku 6), Lautaro Martinez 8 (Correa 7).

