Inter e Benfica si affrontano a San Siro per un match valevole per il secondo turno dei gironi di Champions League: queste le pagelle dei nerazzurri.

Prima frazione di gioco che termina sullo 0 a 0. L’Inter spinge ma non riesce a segnare. Trubin impegnato in alcune occasioni con tiri da fuori e cross. Bene in difesa Pavard, attento Sommer in un paio di occasioni.

TOP a fine primo tempo: Pavard

FLOP a fine primo tempo: Dumfries

Pagelle Inter

Sommer 6.5; Pavard 6.5, Acerbi 6+, Bastoni 6; Dumfries 6-, Barella 6+, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6+, Dimarco 6+; Thuram 6+, Lautaro 6.

