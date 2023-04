I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28esima giornata di campionato: pagelle Inter Juve Primavera

Vinarcik 6.5 – Due parate prodigiose ad inizio ripresa prima su Curatolo e poi su Carboni. Riflessi da gran portiere, poi capitola senza colpe sul colpo di testa di Owusu.

Dellavalle 5 – Partita certamente macchiata dall’espulsione che ha lasciato la Juventus in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Peccato, nel primo tempo aveva retto con gran personalità sugli attacchi nerazzurri.

Citi 6 – La giornata non è delle migliori per il cliente che ha di fronte: Esposito. Uno scivolone in cui regala palla, poi poche altre sbavature nella sua partita.

Nzouango 6 – Sul suo binario di competenza Carboni ogni tanto prende il largo, ma riesce a metterci una pezza in varie situazioni.

Maressa 5.5 – Sovrastato (forse con un fallo) da Owusu in occasione del gol dell’Inter. Patisce forse troppo le avanzate a destra degli avversari, e in fase offensiva il suo apporto è sterile. Dal 76′ Turco S. 6 – Buoni cross nel forcing finale in cerca del pareggio.

Nonge 5.5 – Ripetiamo insieme: ci si aspettava qualcosa in più. Ormai è il tormentone consolidato delle ultime partite. Ma quando hai mostrato alcuni colpi da talento puro, le aspettative si alzano indubbiamente ogni volta.

Bonetti 5.5 – Quando un giocatore come lui scende dalla Next Gen ha un compito preciso, indipendente da tutto: incidere. E a centrocampo, in regia, ha inciso pochissimo.

Moruzzi 6 – Qualche spunto, qualche cross (ribattuto), ma una presenza costante con la sua vivacità a sinistra. Poi Montero decide di toglierlo all’intervallo. Dal 46′ Valdesi 6 – Motorino a sinistra.

Hasa 6 – Freccia nella faretra di Montero nel primo tempo: non dà punti di riferimento, svaria molto, aiuta anche in copertura. Poi nella ripresa sparisce.

Anghelè 5 – La Juventus non arriva a servirlo mai. Partita anonima, ma in questo caso le colpe non sono da attribuire unicamente a lui ma ad un gioco che non lo ha valorizzato oggi. Dal 76′ Mbangula 5.5 – Rimescola le carte in attacco con la sua imprevedibilità, ma viene ben arginato.

Mancini 5.5 – A differenza del compagno di reparto scende molto a prendersi il pallone. Tanta lotta, ma concretizza poco il suo lavoro.

All. Montero 5 – Crea poco la sua Juventus e reagisce tardi dopo lo schiaffo subito dall’Inter.

