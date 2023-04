Inter Juve Primavera, espulso Montero: il motivo del rosso all’allenatore bianconero nei minuti finali della partita

I minuti finali di Inter Juve Primavera, sfida vinta dai nerazzurri per 1-0, sono stati davvero caldi. Al 94′ Montero è stato espulso dall’arbitro Sfira.

L’allenatore dei bianconeri ha ricevuto il cartellino rosso per aver protestato in maniera eccessiva per un mancato rigore concesso per fallo su Mancini. La Juve Primavera era rimsta in 10 uomini dal 50′ per una doppia ammonizione a Dellavalle.

