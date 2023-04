Danilo cuore Juve: il capitano suona la carica con un messaggio in vista dei prossimi impegni stagionali – FOTO

Danilo via Instagram ha pubblicato un messaggio da vero capitano e leader per caricare la Juve in vista dei prossimi impegni stagionali.

DANILO SUONA LA CARICA – «

Uniti e compatti abbiamo conquistato la semifinale! Godiamoci questo momento, ma sempre concentrati sugli obiettivi. Forza Juve».

