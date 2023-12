Ecco le pagelle a confronto dell’attaccante nerazzurro Thuram durante la sfida tra Inter e Udinese in Serie A dopo l’ultima giornata

Ieri in casa Inter si è nuovamente sbloccato Thuram. Non è soltanto una questione di goal (comunque decisivo per il finale), ma anche di imprevedibilità ai danni della difesa bianconera. Ecco le valutazioni dei quotidiani sportivi dopo la gara.

VALUTAZIONI THURAM: INTER UDINESE 4-0

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TMW: 6,5

