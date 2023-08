I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un test amichevole all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi: pagelle Juve Atalanta

Perin 6 – Lo aspetta un’altra stagione da dodicesimo più affidabile della Serie A. Dal 56′ Pinsoglio 6 – Sicuro quando serve, becca l’ormai solita ovazione

Danilo 6.5 – Imbriglia a perfezione Zapata, sbanda solo una volta poco prima di uscire. Dal 71′ Huijsen 6 – Più lo si vede più viene voglia di vederlo

Bremer 6 – Ben assistito dai braccetti, fa il suo. Dal 71′ Rugani 6 – Traghetta il clean sheet

Alex Sandro 6 – Molti non lo vorrebbero in campo ma Allegri continua a mettercelo. Dal 66′ Gatti 6.5 – Aggressivo e arrembante

Weah 7 – Siamo ancora in pre season ma questo ragazzo è già un fattore. Va davvero molto forte e l’impressione è che saranno molti gli esterni che non prenderanno lui ma la sua targa. Dal 66′ Iling 6 – Gioca con tecnica un paio di palloni, meno libero nell’uno contro uno nel ruolo da mezzala

Miretti 6 – A fiammate, in questa stagione gli verrà chiesta più continuità nei novanta minuti. Dal 66′ Nicolussi 6 – Soulé non riesce a spingere in rete il pallone che sarebbe valso la vittoria

Locatelli 5.5 – Regia non esaltante, lecito aspettarsi qualcosa di più dal playmaker della Juventus

Rabiot 6 – Un tempo per riazionare il motore, potente. Allegri difficilmente ne farà a meno ad Udine. Dal 46′ Soulé 5.5 – Elettrico, a volte sovraccaricato. Cestina l’occasione del match e perde un pallone sanguinoso

Cambiaso 6.5 – Interessante e dentro e ai bordi del campo. Questo ambidestro sembra essersi già ambientato nel gioco di Allegri. Dal 57′ Kostic 6 – La sensazione è che Cambiaso lo abbia passato nelle gerarchie

Vlahovic 6.5 – Non fa gol, ma i rumors di mercato non sembrano toccarlo. Gioca con buona tecnica spalle alla porta. Dal 46′ Milik 6 – Un mancino arrotato e non molte altre occasioni per far male

Chiesa 6.5 – Ormai il suo ruolo è quello della seconda punta. Spesso vicino a colpire, non ci riesce per poco. Dal 71′ Yildiz 6.5 – Un lampo che fa ben sperare.

All. Allegri 6 – Prova solida della Juventus che chiude imbattuta questa pre season

