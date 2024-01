I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17esima giornata di campionato: pagelle Juve Inter Primavera

RADU 7: il debutto da titolare con la Juve Primavera è da sogno. Tiene a galla i bianconeri con diverse parate importanti e dà sempre sicurezza. Molto bravo

GIL PUCHE 6: partita di sudore e di lotta contro i talenti nerazzurri. Tanta sostanza

BASSINO 6: gioca solo il primo tempo e lo fa con determinazione, specialmente quando l’Inter attacca a spron battuto (46′ DOMANICO 6: entra benissimo in campo e offre un contributo importante alla causa)

SAVIO 6: gioca tutto il secondo tempo con un cartellino giallo pesante sulla schiena ed è sempre molto attento in ogni intervento difensivo

PAGNUCCO 6.5: prova di qualità e di sostanza del capitano che dà per primo il buon esempio ai compagni lottando su ogni pallone. Dal suo piede arriva l’assist per il gol di Scienza

NGANA 6: tanta sostanza in mezzo al campo (56′ OWUSU 6: come il giocatore che sostituisce)

RIPANI 5.5: mezzo punto in meno per l’azzardo all’82’ che ha rischiato di costare caro alla Juve

TURCO 6: non spreca un pallone e con la sua qualità riesce sempre a dare un contributo importante

CRAPISTO 5.5: non riesce a lasciare traccia in una sfida dove la Juve pensa più a non prenderle che a darle (56′ SCIENZA 7.5: ci mette appena 3 minuti per segnare un piccolo gioiello. La sua qualità fa la differenza anche per gestire i palpitanti minuti finali)

FLOREA 6: si mette al servizio dei compagni e nei rari momenti offensivi è bravo a tenere palla e a far rifiatare la squadra

PUGNO 6: mai pericoloso perché oltre al gol la Juve non vere occasioni, ma gioca una partita di sacrificio per aiutare la squadra (75′ BIGGI sv)

MONTERO 6.5: la Juve non brilla per la qualità tecnica e offensiva, ma gioca alla Allegri e trova una vittoria importantissima di corto muso con una prestazione fatta di coraggio, sostanza e tanta voglia di lottare fino alla fine

