I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33esima giornata di Serie A: pagelle Juve Lecce.

Szczesny 6.5 – Il riflesso sul colpo di testa di Ceesay salva il risultato e la faccia alla Juventus

Bremer 5.5 – Sbanda in più di un’occasione, fortunatamente per lui c’è Bonucci che gli copre le spalle. Dal 87′ Gatti SV

Bonucci 7 – Due interventi decisivi, uno dopo aver indossato il turbante di Chiellini e magari non è un caso. Bene anche in impostazione

Danilo 5.5 – Secondo rigore provocato di fila, anche sfortunato. Come sul palo colpito di testa

De Sciglio 6 – Enorme preoccupazione per il suo infortunio, sensazioni non positive. Dal 32′ Cuadrado 5.5 – In grossa difficoltà su Banda

Fagioli 6.5 – Torna il Fagioli pre Sassuolo, elegante ed efficace. Splendido l’assist per Miretti vanificato dal Var

Paredes 6.5 – Prova a dare un senso alla sua stagione alla Juventus con un bel gol su punizione. Allegri spera di aver ritrovato un giocatore. Dal 87′ Locatelli SV

Miretti 6 – Cancellato il suo primo gol in Serie A, Dal 72′ Pogba 6.5 – Diversi lampi del giocatore fenomenale che vorrebbero rivedere a Torino

Kostic 6.5 – Positivo in entrambe le fasi, non ancora il giocatore totale ammirato marzo ma in crescita

Di Maria 6 – Un paio di giocate sopraffine nel primo, si spegne quasi completamente nella ripresa. Dal 72′ Chiesa 5.5 – Entra così così e spreca un contropiede potenzialmente letale

Vlahovic 6.5 – Un gol da fuoriclasse dopo undici partite a secco in Serie A. Rinfrancato, assume un senso anche spalle alla porta

All. Allegri 6 – La vince un po’ faticosamente ma ritrova segnali importanti da giocatori che non gliene davano da un po’

