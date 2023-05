Stefano Pioli quasi si arrende per la lotta Champions: il tecnico del Milan parla così dopo il pareggio con la Cremonese

Stefano Pioli parla così dell’obiettivo Champions del suo Milan, al momento dietro alla Juve nella corsa. Le dichiarazioni a Dazn.

CHE PESANTEZZA HA QUESTO PAREGGIO – «Siamo delusi stasera, nel modo più assoluto. Non volevamo questo risultato, volevamo vincere. Se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime 4. Dobbiamo trasformare questa delusione per la partita tra 4 giorni».

L’INTERVISTA COMPLETA DI STEFANO PIOLI A DAZN

