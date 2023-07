I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo incontro del Soccer Champions Tour: pagelle Juve Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo incontro del Soccer Champions Tour: pagelle Juve Milan.

TOP: Thiaw

FLOP: Krunic

Maignan 6 – Incolpevole sul primo gol della Juventus anzi prova con una prodezza su Gatti ad evitarlo, un batti e ribatti in area lo beffa. Incolpevole anche sulla sfortunata deviazione di Giroud nella propria porta (57′ Sportiello 6)

Calabria 6 – Dopo appena 20′ il capitano rossonero ha lasciato il terreno di gioco per infortunio lasciando il posto a Florenzi (20′ Florenzi 6 (83′ Zeroli 6)

Tomori 6 – dopo uno scontro con Kean rischia di lasciare il campo per infortunio, stinge i denti e riprende a comandare la difesa al fianco di Thiaw (57’Simic)

Thiaw 7 – Ha il merito di sbloccare il match su cross di Theo Hernandez. Sigilla una prestazione super fornendo di testa l’assist a Giroud per il 2-1 rossonero (57′ Barteseghi 6)

Theo Hernandez 6,5 – Prova a spingere sulla fascia e creare i soliti pericoli da sinistra con la complicità di Leao. Serve l’assist a Thiaw per il gol che sblocca il match ( 57′ Saelemaekers 6)

Krunic 6 – Lotta in mezzo al campo senza mai tirare indietro la gamba, potrebbe fare di più. Perde qualche contrasto di troppo (57′ Adli 6)

Reijnders 6,5 – Buoni spunti e lotta in mezzo al campo. Serve un cioccolatino a Giroud, non sfruttato dal francese che non controlla sul più bello. (57′ De Ketelaere 6)

Loftus Cheek 6 – Solita fisicità in mezzo al campo, forse meno brillante di quella vista contro il Real Madrid, ma fa sentire comunque la prenenza e non disdegna di spingersi in fase offensiva. (57′ Pobega 6)

Pulisic 6 – Qualche guizzo interessante, scambia anche la posizione con Leao con il portoghese che qualche volta attacca a destra. (57′ Romero 6)

Leao 6 – Soliti spint che mettono in difficoltà la difesa avversaria, gli manca la giocata finale (57′ Traore 6)

Giroud 6,5– Ha il merito di sfruttare il primo pallone buono che gli capita per portare nuovamente il Milan in vantaggio dopo il pari di Danilo sull’assist di testa di Thiaw. Sfortunata la deviazione di testa che causa il pari bianconero. (57′ Colombo 6)

The post Pagelle Juve Milan: Thiaw super, Giroud fa e disfa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG