I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda amichevole del Summer Tour 2023: pagelle Juve Real Madrid. LA CRONACA DEL MATCH

Szczesny 7 – Compie un grande intervento in avvio su Vinicius e si fa trovare sempre pronto in almeno altre tre occasioni. Non può nulla sul tocco sotto del brasiliano per il 2-1. Dal 46′ Pinsoglio 6 – Dopo la notte da assoluto protagonista col Milan risponde ancora una volta presente mettendo i guantoni sul tiro di Bellingham. Conferma la sua affidabilità alle spalle di Szczesny e Perin.

Danilo 6 – Sempre più leader e capitano della nuova Juve. Non commette nessuna sbavatura. Dal 73′ Huijsen 6,5 – Compie subito una gran chiusura difensiva all’ingresso in campo, confermando tutte le proprie qualità. Non sbaglia un intervento.

Bremer 6 – Parte forte vincendo un paio di duelli contro Vinicius, poi si fa imbucare e non lo prende più in occasione del 2-1 firmato proprio dal connazionale brasiliano. In netta crescita rispetto all’uscita col Milan. Dal 67′ Rugani 6 – Si disimpegna bene nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa.

Alex Sandro 6 – Sempre attento e preciso in fase difensiva, qualche volta si affaccia anche nella metà campo avversaria. Sufficiente. Dal 46′ Gatti 5,5 – Entra ed è subito chiamato a fronteggiare Vinicius. Il primo intervento è sul pallone, il secondo gli costa il giallo: il brasiliano è il peggior avversario possibile. Nel finale si fa vedere in avanti con un’ottima conclusione da fuori.

Weah 7 – Un’altra prestazione piuttosto convincente per il neo bianconero. L’americano conferma le sue doti di corsa, è propositivo e attacca l’area di rigore avversaria: è così che trova la sua prima rete con la maglia della Juve. Dal 46′ Cambiaso 5,5 – Qualche disimpegno sbagliato di troppo e un paio di brutte gestioni della palla in avvio. Cresce col passare dei minuti, ma il salto di livello dal Bologna si fa sentire.

Miretti 6 – Qualche buona giocata, anche di personalità, all’interno di una prestazione non particolarmente incisiva. In attesa del mercato e della Salernitana. Dal 46′ Iling-Junior 6 – Ha pochissimi palloni giocabili sulla fascia sinistra, ma mette lo zampino sul 3-1 di Vlahovic dando il via all’azione di contropiede.

Locatelli 6,5 – È il faro del centrocampo bianconero. Sua l’imbucata per Chiesa in occasione del primo gol realizzato da Kean. Dal 73′ Barrenechea 6 – Non sbaglia in mezzo al campo quando è chiamato in causa.

McKennie 7 – Due suoi inserimenti in area di rigore portano ai primi due gol di serata: colpisce il palo regalando un facile tap-in a Kean e confeziona l’assist per Weah. Un’ottima prestazione che potrebbe cambiare gli scenari di mercato. Dal 67′ Nicolussi Caviglia 6 – Buona personalità e gestione della palla in mezzo al campo, entra con il piglio giusto ed è subito propositivo.

Kostic 5,5 – È tra i bianconeri più indietro di condizione e si vede. Sbaglia diverse scelte non da lui sulla fascia sinistra e con potenziali occasioni da gol. Dal 72′ Soulé 6,5 – Ingresso propositivo, punta l’uomo e calcia in porta. Suo l’assist al bacio per il 3-1 di Vlahovic.

Chiesa 6,5 – Mette lo zampino sui primi due gol. Sull’1-0 firmato da Kean con il passaggio decisivo per McKennie, in occasione del 2-0 di Weah con la perfetta imbucata sempre per l’ex Leeds. Calo fisiologico nella ripresa, ma ancora sprazzi del vero Chiesa. Dal 77′ Vlahovic 6,5 – Entra e segna subito facendosi trovare pronto sul secondo palo. Poi mostra il suo numero 9. Un altro forte segnale della sua voglia di Juve? Staremo a vedere.

Kean 6,5 – Si fa trovare subito pronto con il facile tap-in dell’1-0. La condizione fisica è già ottima, l’atteggiamento altrettanto. Allegri può sorridere. Dal 46′ Milik 6 – Ha pochissimi palloni giocabili fino all’azione che porta al 3-1 finale, confezionata anche da lui. Rimandato.

All. Allegri 7 – Vittoria meritata di un’ottima Juve. Il tecnico raccoglie segnali importanti in vista dell’inizio del campionato: dall’impatto di Weah alla voglia di McKennie e Chiesa. E la squadra, più in generale, sembra stare già molto bene. La chiusura perfetta della tournée.

