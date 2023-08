Gol Vlahovic: il serbo trova la zampata col Real. Poi esulta mostrando il nome, su di lui impazzano le voci di mercato

Dusan Vlahovic ha segnato il suo ultimo gol con la maglia della Juventus? Sorprendentemente mandato in campo da Allegri nel finale della gara col Real, il serbo ha trovato la zampata del 3-1 su assist di Soulè.

GOAL | Juventus 3-1 Real Madrid | Vlahovicpic.twitter.com/Pqomi42WYP — VAR Tático (@vartatico) August 3, 2023

Per lui esultanza particolare: non ha mostrato particolare gioia ma ha mostrato il nome dietro la maglia. Su di lui impazzano le voci di mercato e di un presunto scambio col Chelsea per Lukaku.

