I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Roma

Peyraud-Magnin 5.5 – C’è su Viens a inizio gara, poi sbaglia spesso il tempo sui cross di Haavi sulla quale si salva col piede nel finale

Boattin 5.5 – Ostinatamente a destra, rende la metà di quello che potrebbe

Salvai 5 – La migliore fino all’errore mortifero che spalanca il campo a Viens. Dal 79′ Sembrant SV

Cascarino 4.5 – Stranamente macchinosa col pallone tra i piedi. Rischia diverse volte, una fatalmente

Nilden 4.5 – Una partita che avrebbe dovuto cominciare dalla panchina, poi il forfait di Lenzini. Molle, non prende mai Haavi che la incenerisce. Dal 61′ Gama 6 – Difensivamente non si può dirle nulla

Grosso 6.5 – La più positiva alla distanza, trova anche il gol che avrebbe potuto riaprire la partita

Caruso 6 – Alterna cose buone ad altre meno, la Juve è in inferiorità lì in mezzo. Lei sta a galla

Bonansea 4.5 – Prosegue nella sua involuzione, difficilmente un fattore quando comincia le partite. Dal 61′ Cantore 6 – Bello rivederla in campo, serve come il pane e per poco non fa espellere la graziata Aigbogun

Garbino 5 – Avulsa, non entra mai nel match. Forse condizionata dal problema che l’ha costretta a lavoro individuale fino a poche ore dal match. Dal 61′ Nystrom 5.5 – Entra senza trovare le giuste distanze con Girelli, non rifornita

Beerensteyn 5 – Una di quelle partite in cui è sola contro tutte. E inevitabilmente viene sconfitta

Girelli 5 – Una chance di testa, non concretizzata. Perde il duello con Linari

All. Montemurro 4.5 – Perde male lo scontro diretto, shock l’approccio nella ripresa. Al di là dei problemi fisici assortiti, alcune scelte lasciano perplessi

