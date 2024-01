I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Lecce-Cagliari

Un punto a testa, un gol a testa, una rete per tempo: il verdetto di Lecce-Cagliari 1-1 è sostanzialmente giusto anche per il numero delle occasioni prodotte dalle due squadre. Ecco migliore e peggiore delle due squadre in questo match di Serie A.

TOP:

Non aveva mai segnato in carriera Gendrey. L’ha fatto stasera con un colpo di testa da corner, che ha premiato anche una partita dove ha prevalso nel confronto con il dirimpettaio Augello. Per i sardi, il gol di Oristanio è il riconoscimento a una prestazione dove quando si è acceso ha mostrato il talento, peccato per qualche egoismo di troppo.

FLOP:

Almqvist manca da tempo al Lecce. Quello presentatosi nella ripresa è apparso fuori condizione, con pochi minuti nelle gambe. Sul piano del vitalismo a Nandez si può rimproverare ben poco, ma a ridosso delle punte non ha mai trovato la giocata decisiva.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG