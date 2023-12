I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di Serie A: pagelle Milan Sassuolo

TOP: Bennacer, Pulisic.

FLOP: Giroud, Leao.

VOTI:

Maignan 6,5 – Toglie la palla da sotto l’incrocio dei pali sul tiro da fuori di Berardi, dà sicurezza al reparto con altre parate importanti.

Calabria 6 – Partita da normale amministrazione per il capitano rossonero, senza infamia e senza lode.

Kjaer 6 – Si limita alle letture difensive, sfruttando la sua straordinaria intelligenza tattica ed esperienza. Nessun pericolo dal suo lato. (81′ Simic s.v.)

Theo Hernandez 6,5 – Torna come centrale di difesa e salva i rossoneri in alcune ripartenze. Quando ha spazio si sgancia e parte in zona offensiva.

Florenzi 6 – Personalità e tanta voglia di mettersi in mostra per il terzino, che arriva spesso alla conclusione p all’ultimo passaggio. Serve a Leao un bellissimo assist, ma il portoghese è in fuorigioco.

Reijnders 6,5 – Tra i più positivi del primo tempo con i suoi inserimenti. Nel secondo tempo cala un po’ nella sua prestazione.

Bennacer 7 – Scintilla e motore del gioco del Milan. Domina a centrocampo nel primo tempo, dai suoi piedi passano le migliori occasioni rossonere e fornisce uno splendido assist per Pulisic. (63′ Adli)

Loftus Cheek 5,5 – Tra i centrocampisti titolari è quello più in ombra. Partita di sostanza ma senza alcuno spunto degno di nota. (74′ Zeroli 6)

Pulisic 7 – Ancora una volta decisivo, è freddo sottoporta e ribadisce in rete un’ottimo assist di Bennacer. Con questo sono 6 i suoi gol stagionali.

Giroud 5 – Impalpabile. Riceve pochi palloni, contribuisce poco alla manovra ed è sostanzialmente un fantasma. (63′ Jovic 6)

Leao 5,5 – Sprazzi del vero Leao quando parte palla al piede. Negli ultimi metri dell’area avversaria gli manca però il guizzo finale per determinare, ben contenuto dalla difesa del Sassuolo. (81′ Chukwueze s.v.)

