I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2023/24: pagelle Milan Slavia Praga.

Maignan 5.5 – Scende giù in ritardo sul gol di Doudera, poco reattivo. Sulla rete di Schranz nulla da dire, battezza l’incrocio.

Florenzi 6.5 – Ammonito dopo 2 minuti (era diffidato, salterà il ritorno), non patisce il peso sulla schiena e gioca con la solita tranquillità ed esperienza. Anzi: i due gol su tre del primo tempo li propizia lui da calcio d’angolo. Dal 46′ Calabria 6 – Supporta con costanza la manovra offensiva.

Kjaer 5 – Alcune disattenzioni rischiano di compromettere il risultato. Stacca la spina nei minuti finali, regalando un sanguinoso pallone in area a Masopust.

Gabbia 5.5 – Fino all’espulsione di Diouf il Milan viene sorpreso più di una volta dalla manovra dello Slavia. E lui va in difficoltà quando Doudera si inserisce in area rossonera. Dal 46′ Tomori 6 – Vince diversi duelli aerei.

Theo Hernandez 5 – Qualche buono spunto offensivo, è vero. Ma difensivamente è troppo distratto oggi: nel primo tempo dà il via a diverse ripartenze dei cechi perdendo palla in zone a rischio. Nella ripresa perde la marcatura su Schranz che ringrazia a fa 3-2.

Reijnders 6 – Errore da matita rossa sul gol dello Slavia: la sua respinta corta apre l’autostrada a Doudera. Ma è bravo a rimediare qualche minuto dopo, riportando avanti il Milan con una bella conclusione dalla distanza. Dall’80’ Bennacer SV.

Adli 6.5 – È ovunque, il vero riferimento a centrocampo per corsa, interdizione. Svolge elegantemente le due fasi di gioco.

Pulisic 6.5 – Il gol del poker è il premio per una partita di grande sacrificio, generosità. La seconda di fila in cui fa espellere un giocatore avversario. Non dà punti di riferimento, soprattutto nella ripresa entra con costanza nelle azioni rossonere.

Loftus-Cheek 6 – Al posto giusto nel momento giusto, come ha largamente fatto vedere in questo 2024. Dimostra ancora che l’Europa League è un habitat in cui sa come incidere: altro gol pesante dell’inglese. Dal 66′ Jovic 5.5 – Una girata e poco più. Non impatta sul match.

Leao 6.5 – Se solo fosse più continuo nei 90’… Assist per Giroud, assist (ma cosa ha fatto?!) per Pulisic: quando si accende è nettamente fuori categoria, deve solamente farlo. Troppi i momenti in ombra.

Giroud 6.5 – Come una magia, scompare e riappare alle spalle della difesa, firmando l’1-0. Flirta due/tre volte con la doppietta, sempre di testa, ma un altro aspetto è significativo: sprona la squadra, carica i compagni quando lo Slavia rientra in partita. Leader. Dall’80’ Okafor SV.

All. Pioli 6 – Vittoria importante sì, ma troppe distrazioni con la superiorità numerica.

