I voti ai protagonisti del match valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Monza Inter

TOP: Due gol a testa, entrambi con una trasformazione dagli undici metri: Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez si giocano il primato di migliore in campo. La loro prestazione è ritratto di un’Inter in ottima condizione di forma sia fisica che mentale. Dall’altra parte il Monza, nonostante il passivo molto pesante, ci ha creduto molto, con Pessina, autore di un gol dal dischetto e uno annullato per una questione di millimetri, che si merita il riconoscimento.

FLOP: Difficile trovare un peggiore in campo nell’Inter, visto che uno come Thuram, che si mangia almeno tre gol fatti nel primo tempo, finisce la partita con un gol e un assist. Nel monza maglia nera invece per l’ex Gagliardini: il suo mani causa il rigore che sblocca la partita e quando i nerazzurri ripartono va sempre in difficoltà.

