I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Serie C: pagelle Pescara Juventus Next Gen. LA CRONACA DEL MATCH

VOTI:

GAROFANI 5.5: tre gol al passivo. Sul primo non può molto, fulminato senza particolari difficoltà sugli altri due.

STIVANELLO 5.5: non il migliore degli esordi nel primo tempo. Si riscatta in parte con l’assist per Guerra (78′ PEROTTI SV).

HUIJSEN 5: sanguinoso il pallone perso in occasione dell’1-0, buco anche sul tris. Cuppone questa sera l’ha messo in difficoltà più di una volta.

MUHAREMOVIC 5: salva il 2-0 dopo pochi minuti dal vantaggio, poi anche lui fa fatica contro gli attaccanti avversari.

MULAZZI 6: non la partita più semplice nelle due fasi, ma ha il merito di reagire con decisione entrando nel gol del 3-1 nella ripresa.

MARESSA 5.5: fatica nel contenere l’irruenza degli avversari. (68′ NONGE 5.5: entra quando ormai la situazione è difficile da risollevare).

DAMIANI 6: buoni spunti da parte sua, ha personalità e la fa vedere quando serve.

HASA 6: qualche buona accelerazione, ma non basta in una serata come questa. (68′ COMENENCIA 6: sufficiente alla prima, potrà essere molto utile in questa posizione di mediano).

TURICCHIA 5.5: poche discese, troppo timido quest’oggi. Manca la sua solita aggressività.

MBANGULA 6: spunti interessanti, ma va troppo a sprazzi e Brambilla decide di sostituirlo nella ripresa. (72′ CERRI SV).

GUERRA 6.5: la sua esperienza guida la carica bianconera nella ripresa. Segna di testa all’esordio, ma la sua rete non basta per la rimonta.

BRAMBILLA 5.5: i suoi partono anche bene, poi l’inesperienza fa pagare i bianconeri. Gli spunti non mancano, da qui in avanti si può solo migliorare.

