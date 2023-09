I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Pomigliano Juventus Women

Peyraud-Magnin 6.5 – Subisce due gol su due tiri imparabili. Forse era imparabile anche quello di Giammarino nella ripresa… Ma lei lo prende lo stesso

Lenzini 5 – Martinez la fa quasi ammattire. In grave difficoltà. Dal 73′ Gama 6 – Nel finale per mettere in ghiaccio il risultato

Sembrant 6 -Forse quella che balla dietro in difesa, nonostante e caratteristiche a lei avverse delle avanti del Pomigliano

Cascarino 5 – Balla tanto e si guarda Nambi sul primo gol. Il valore dell’acquisto è indiscutibile, la partita di oggi si può discutere eccome

Nilden 6 – Voleva crossare ma fa gol, va bene così. Alterna in fase difensiva.

Gunnarsdottir 5.5 – Primo tempo sulla falsa di Francoforte. Poi almeno diventa più energica

Palis 4.5 – Ancora spaesata, ancora disattenta. Prima o poi emergerà ma per ora molto male. Dal 58′ Caruso 6 – Niente di che ma rispetto a Palis spicca

Grosso 6.5 – Mette il primo della stagione, lampi da fuoriclasse e qualche passaggio a vuoto

Cantore 6.5 – Visibilmente la giocatrice più in forma della Juventus Women. Impensabile tenerla in panchina ora, splendido l’assist per Girelli

Nystrom 4.5 – Poca roba la sua partita, forse ancora condizionata dall’errore dal dischetto con l’Eintracht. Dal 58′ Girelli 6.5 – Entra benissimo a gara in corso, così è un’arma letale e infatti colpisce

Beerensteyn 5 – Confusionaria e un po’ individualista. Non l’apporto che deve offrire alla Juve

All. Montemurro 6 – Brutta Juve nel primo tempo, come a Francoforte. Strigliata e cambi finalmente efficaci, vittoria importante

