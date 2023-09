I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di Serie C 2023/24: pagelle Rimini Juventus Next Gen

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di Serie C 2023/24: pagelle Rimini Juventus Next Gen

VOTI

DAFFARA 5.5 – Croce e delizia, alterna ottime parate ad errori banali come quello del 3-3.

HUIJSEN 5 – Non dà mai l’impressione di reggere l’onda d’urto degli attaccanti del Rimini.

POLI 5 – Il capitano prende il primo giallo della partita e poi fa fatica come il resto dei compagni di reparto (89′ MANCINI sv)

MUHAREMOVIC 5.5 – Nel primo tempo fa la guerra con tutti gli avversari, nel secondo crolla.

MULAZZI 6 – Dà il suo contributo senza mettersi in evidenza.

COMENENCIA 6.5 – Pronti via e dopo 44 secondi trova il gol alla prima da titolare. Fino all’ultimo corre e lotta.

DAMIANI 6 – Partita nel complesso sufficiente (89′ NONGE sv)

HASA 6 – Alla fine del primo tempo è il migliore in campo dei suoi, mentre nel secondo non lascia minimamente il segno (67′ SALIFOU 6 – Buon impatto del nuovo acquisto al debutto assoluto)

TURICCHIA 7 – Segna un gol capolavoro con un missile mancino ed è una spina costante nel fianco del Rimini.

CERRI 6 – Ha la bravura nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per il gol dell’1-2. Esce dopo una botta (67′ GUERRA 5.5 – Cerca di dare il suo contributo senza incidere)

MBANGULA 7 – Ogni volta che ha palla tra i piedi dà la sensazione di poter creare dei pericoli agli avversari.

BRAMBILLA 5.5 – La Juventus Next Gen per tre volte passa in vantaggio e per tre volte si fa rimontare, di cui due appena segnato un gol. Tanti, troppi errori in fase difensiva e di concentrazione. Nel secondo tempo c’è un crollo generale della squadra.

The post Pagelle Rimini Juventus Next Gen: Mbangula e Turicchia super, male Huijsen e la difesa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG