Pagelle Sampdoria Milan Primavera 2-1: i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di campionato

Pagelle Sampdoria Milan Primavera 2-1: i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di campionato.

Pseftis 4,5: Un altro errore, clamoroso, che condanna la sua squadra alla sconfitta. Difetta di personalità e comunicazione.

Bakoune 6: Il più giovane in campo (classe 2006) e all’esordio. Si fa trovare pronto.

Paloschi 6: Gara ordinata, rischia poco. (Dal 65′ Incorvaia S.V.; Dall’83’ Bartesaghi S.V.)

Coubis 6,5: Domina la gara fisica con Montevago e di astuzia si prende il rigore del momentaneo pareggio.

Bozzolan 6: Motore costante sulla sinistra. Deve cercare più precisione nei cross.

Eletu 6,5: Una certezza a centrocampo. Costante in entrambe le fasi.

Zeroli 6: In crescita rispetto a settimana scorsa. (Dall’82 Pluvio S.V.)

Gala 7: Non trova il gol e non si sa come. Ci prova in tutti i modi. Prestazione brillante. (Dal 78′ L. Rossi S.V.)

Alesi 6,5: Si trova a suo agio largo a sinistra. Tanto fraseggio e buone giocate.

Cuenca 5,5: Qualche guizzo, ma in generale prestazione opaca. Da lui ci si aspetta di più. (Dal 65′ Omoregbe 6: Prova qualche accelerazione delle sue)

El Hilali 6,5: Terzo gol in due partite. Sarà il Marco Nasti di questa stagione?

The post Pagelle Sampdoria Milan Primavera 2-1: Pseftis, errore clamoroso appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG