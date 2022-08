Nella consueta conferenza stampa parla il tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia del match contro la Roma.

Max Allegri allenatore della Juventus nella conferenza stampa prima della partita contro la Roma, parla così degli infortunati: “Szczesny domani è a disposizione e potrebbe rientrare. Kaio Jorge ha avuto un problema serio, al tendine rotuleo; Chiesa è sulla via del recupero ma momentaneamente non sappiamo quando sarà a disposizione con la squadra, spero prima possibile. Pogba lo stesso. Aké ha una frattura del malleolo credo quindi non sarà a disposizione. I due che verranno recuperati, Bonucci e Di Maria, spero saranno a disposizione per la partita di Firenze.“

Massimiliano Allegri

Conclude così il tecnico sulla domanda su Vlahovic: “Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo, è appurato l’ho visto anche io, però le partite di calcio durano 95 minuti. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è che nel secondo tempo la partita dovevamo azzannarla perché loro erano in difficoltà: non abbiamo sfruttate le occasioni, è stato annullato un gol per poco. Io sono arrabbiato per quello. Poi è normale che la prestazione del primo tempo vada migliorata.“

