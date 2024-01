I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per i quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2023/24: pagelle Sassuolo Milan

TOP: Dubcova

FLOP: Staskova

VOTI:

Babb 7 – nel primo tempo non rischia praticamente nulla, nella ripresa è prodigiosa ad evitare il gol di Sabatino che avrebbe rimesso in partita il Sassuolo

Soffia 6 – imprecisa in più di un’occasione in fase offensiva, non scendeva in campo da un pò e si vede.

Piga 6,5 – stavolta non c’è Swaby a comporre il solito duo difensivo ma la sua prova resta autoritaria

Bergamaschi 6 – spinge molto meno del solito, più bloccata in difesa, partita senza sbavature

Ceronia 6 – poco coinvolta nella manovra offensiva del Milan, quando le capita il pallone tra i piedi non rischia quasi mai la giocata (76′ Mascarello 6)

Rubio Avila 6 – molto mobile in mezzo al campo, ha voglia di fare e si vede. E’ dappertutto (66’Grimshaw 6)

Dubcova 8 – è la sua giornata. Da grande ex si prende la scena, doppietta nel primo tempo condita dal gol che le permette di arrivare anche alla tripletta nel momento più difficile per le rossonere nel secondo tempo

Laurent 6, 5 – solito brio, ha il merito di servire l’assist per Dubcova che pronti via sblocca il match (71′ Marinelli 6,5)

Asllani 6 – molto dinamismo ma praticamente non calcia quasi mai in porta, può fare di più (66′ Vigilucci 6)

Staskova 5,5 – Forse la nota stonata di un attacco che funziona, anche oggi solita pecca di un’occasione sprecata. (71’Dompig 6)

