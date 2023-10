I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di Serie C 2023/24: pagelle Sestri Levante Juventus Next Gen

Daffara 7 – E’ decisivo per preservare il pareggio con diverse parate nel secondo tempo

Huijsen 6 – Nel primo tempo praticamente inoperoso, nella ripresa è attento e difende bene.

Poli 6.5 – Bravo in fase difensiva, si vede molto anche in fase di impostazione dal basso ricevendo tanti palloni da giocare.

Muharemovic 6 – Regge con ordine le offensive del Sestri Levante specialmente nel secondo tempo.

Savona 6 – Molto bene nel primo tempo, cala nella ripresa ma fa il suo (74′ Nonge sv).

Salifou 5.5 – Non si mette in mostra nel primo tempo (46′ Comenencia 5.5 – Non riesce a dare quel quid in più al centrocampo di Brambilla).

Damiani 6 – Moto perpetuo, dà intensità a centrocampo e sfiora anche il gol.

Turicchia 6 – Sulla fascia si fa vedere con una certa frequenza e quando ha campo si rende spesso pericoloso.

Hasa 6 – Schierato trequartista, si accende ad intermittenza.

Guerra 5.5 – Ha due occasioni buone, ma sbaglia la seconda da ottima posizione (80′ Mbangula sv)

Cerri 5 – Nel primo tempo sbaglia una clamorosa palla gol a tu per tu col portiere con uno sciagurato scavetto (46′ Mancini 5.5 – Non ripete le meraviglie viste con la Pro Vercelli)

Brambilla 6 – La sua Juve domina il Sestri Levante nel primo tempo sfiorando più volte il gol, mentre nella ripresa non si rende mai pericolosa. Da rivedere il 3-4-1-2 schierato dall’inizio e poi cambiato in corso d’opera.

